Головне за ніч та ранок понеділка, 23 березня: удар по Кривому Рогу, вибухи в Бучі, понад 130 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 134 бойові зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, пожежа в порту Ленінградської області.

Сьогодні, 23 березня, вранці у Бучі на Київщині пролунали вибухи.

У Національній поліції розповіли, що сьогодні о 5:35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення від жительки міста Буча про вибух, який стався на вулиці. Внаслідок вибухової хвилі у її будинку було пошкоджено вікна. На місце події прибули поліцейські, рятувальники ДСНС, а також вибухотехніки поліції Київщини.

«Правоохоронці одразу відповідно до алгоритму дій по терористичним загрозам огородили територію та попередили мешканців про небезпеку повторного вибуху», – повідомили у поліції.

Під час відпрацювання виклику на місці події стався ще один вибух.

У поліції закликають людей дотримуватися вимог правоохоронців щодо встановлених обмежень на доступ та пересування на визначеній території.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 134 бойові зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік Гришиного, Шевченка, Молодецького, Новопавлівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке, Мирне, Оленокостянтинівка, Варварівка, Залізничне та Староукраїнка.

Сили оборони уразили 11районів зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 970 солдатів, танк, 5 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, РСЗВ, 136 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ становлять близько 1 288 850 осіб.

Сьогодні, 23 березня, вранці росіяни завдали ще одного удару по Кривому Рогу. Поранені двоє людей.

"Ворог вдруге атакував Кривий Ріг. Пошкоджена інфраструктура. Зайнялася пожежа", – повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Уночі ППО знешкодила 234 із 251 дрона РФ.

Зафіксували влучання 17 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у восьми місцях.

У ніч на 23 березня у порту Приморська в Ленінградській області Росії пошкодилася ємність із паливом. Спалахнула пожежа. В РФ скаржаться на атаку безпілотників, пише Аstra.

Видання цитує губернатора області, який стверджує, що над регіоном збили 50 безпілотників.

Загалом у Міноборони РФ стверджують, що збили начебто 249 дронів, зокрема над територіями Білгородської, Брянської, Володимирської, Калузької, Курської, Ленінградської, Новгородської, Псковської, Смоленської, Тверської, Тульської областей, Московського регіону та над акваторією Азовського моря.

У ЄС обмежують передачу конфіденційних матеріалів Угорщині, а лідери проводять зустрічі у менших групах після того, як прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про давні підозри, що уряд Віктора Орбана передає інформацію Росії, пише Politico.

Однак формальної реакції ЄС на нові звинувачення не буде через можливий вплив на угорські вибори 12 квітня, повідомили видання п’ятеро європейських дипломатів і чиновників.

