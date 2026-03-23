​Вчора російська армія втратила майже 1000 солдатів

Упродовж доби російська армія втратила 970 солдатів, танк, 5 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, РСЗВ, 136 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 288 850 (+970) осіб
- танків – 11 794 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 268 (+5) од.
- артилерійських систем – 38 662 (+24) од.
- РСЗВ – 1 695 (+1) од.
- засоби ППО – 1 336 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 192 869 (+1 999) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 84 775 (+136) од.
- спеціальна техніка – 4 098 (+2) од.
Дані уточнюються.