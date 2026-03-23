​Вчора російська армія втратила майже 1000 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби російська армія втратила 970 солдатів, танк, 5 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, РСЗВ, 136 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ становлять близько 1 288 850 осіб.

