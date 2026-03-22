Головне за неділю, 22 березня: майже 120 боєзіткнень, загибель 19-річної провідниці, вибух у супермаркеті в Чернігові

Бойові дії на Донеччині, 116 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нова дискусія в межах проєкту «30 років гривні», похорон Почесного патріарха ПЦУ Філарета. Яким запам’ятається 1488-й день повномасштабної війни.

Пожежники ліквідують займання на складі у селі Погреби на Київщині

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 березня відбулося 116 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку (23).

«35 років НБУ: історія стійкості держави та інституції» - такою була тема другої публічної дискусії, присвяченої ювілею національного регулятора, яку LB.ua провів в межах спільного з Нацбанком проєкту «30 років гривні».

Як Національний банк долав кризу за кризою з часів Незалежності країни і донині? Як реагував на різноманітні виклики, включно зі світовими фінансовими кризами, політичною ізоляцію зі сторони західних партнерів, втратами міжнародного іміджу та ускладненням відносин з НАТО і ЄС? Як вдається тримати макрофінансову стабільність нині? Щоб висвітлити ці віхи історії з перших уст, до дискусії ми запросили очільників Національного банку України різних часів – Віктора Ющенка, Сергія Тігіпка, Степана Кубіва, Якова Смолія та чинного голову НБУ Андрія Пишного.

У Чернігові внаслідок вибуху невідомого предмету у супермаркеті є поранені. За попередніми даними, вибух стався під час відбиття ворожої атаки.

Як спочатку повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, в супермаркеті АТБ на вулиці Льотній вибухнув невідомий предмет, травми отримали чотири людини. Потім Брижинський розповів, що після вибуху до лікарні доставили трьох постраждалих – чоловіка та двох жінок.

Триває розслідування загибелі 19-річної провідниці Ілони Вовк на Одеській залізниці під час зупинки поїзда та організації евакуації пасажирів, яку оголосили через загрозу російських дронів. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Дівчина опинилася на коліях у момент проходження зустрічного поїзда, що також рухався до своєї евакуаційної зупинки. “Розслідування триває, як і чому наявні безпекові алгоритми не запобігли цій небезпеці, як одні обставини наклались на інші. Дуже важлива кожна деталь, щоб продовжувати працювати у тих надзвичайних умовах, у яких їздять сьогодні наші бригади”, – написав Перцовський на своїй сторінці у Facebook.

19-річна Ілона пройшла стажування й лише розпочинала перші повноцінні поїздки. Вона пройшла стажування в Німеччині і хотіла працювати саме в Україні.

Уперше від початку повномасштабної війни Україну відвідала делегація військового командування НАТО на чолі з верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних сил НАТО з питань трансформації, адміралом П’єром Вандьє, повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Під час зустрічі сторони обговорили можливість залучення українських військових до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника як Red Team. Такий формат передбачає відпрацювання сценаріїв протидії реальним бойовим тактикам.

За словами Паліси, досвід участі українських підрозділів у навчаннях минулого року вже продемонстрував союзникам новітні підходи до ведення війни, а українські команди у межах навчальних сценаріїв показали суттєву перевагу.

У Києві поховали Почесного патріарха Православної церкви України Філарета, який помер 20 березня.

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Труну з тілом Почесного патріарха ПЦУ розмістили у крипті на території Володимирського кафедрального собору.

