Труну з його тілом розмістили у крипті на території Володимирського кафедрального собору.

У Києві поховали Почесного патріарха Православної церкви України Філарета, який помер 20 березня.

Зранку у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Митрополит Епіфаній очолив Божественну літургію та чин відспівування Патріарха.

Далі жалобна процесія пройшла через Софійську площу до Володимирського собору, де служив спочилий Філарет.

Зі Святійшим Патріархом прощалися тисячі вірян та священнослужителів з різних куточків України.