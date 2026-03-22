У Києві поховали Почесного патріарха Православної церкви України Філарета, який помер 20 березня.
Труну з його тілом розмістили у крипті на території Володимирського кафедрального собору.
Зранку у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Митрополит Епіфаній очолив Божественну літургію та чин відспівування Патріарха.
Далі жалобна процесія пройшла через Софійську площу до Володимирського собору, де служив спочилий Філарет.
Зі Святійшим Патріархом прощалися тисячі вірян та священнослужителів з різних куточків України.
- Філарет був одним із ключових діячів боротьби за церковну незалежність України.
- Народився 23 січня 1929 року на Донеччині. У радянський період зробив кар’єру в структурі Російська православна церква, де обіймав посаду митрополита Київського.
- Після проголошення незалежності України став одним із ініціаторів створення незалежної Української православної церкви.
- У 1992 році очолив Українську православну церкву Київського патріархату, а з 1995 року мав титул Патріарха Київського і всієї Руси-України.
- Його діяльність супроводжувалася конфліктами з Москвою: у 1997 році його відлучила від Російської православної церкви, яка не визнавала Київський патріархат. Водночас в Україні він залишався впливовим церковним лідером і символом руху за автокефалію.
- У 2018 році Філарет підтримав створення Православної церкви України та отримання томосу про автокефалію. Після цього між ним і новим керівництвом ПЦУ виник конфлікт, унаслідок якого він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату.