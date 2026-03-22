МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Кулеба: з початку року РФ атакувала понад 180 разів портову інфраструктуру Одеси і Чорноморська

Ворог збільшує кількість ударних БпЛА під час масованих атак на порти Одещини.

З початку 2026 року російські війська здійснили вже понад 180 атак на портову інфраструктуру Одеси і Чорноморська. 

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"У 2026 році інтенсивність атак на портову інфраструктуру Одеси та Чорноморська зросла: якщо за весь 2025 рік було близько 150 атак, то зараз – вже понад 180. Ворог застосовує масовані удари і збільшує кількість БпЛА", – ідеться у повідомленні.

Водночас, захист портової інфраструктури посилюють. Збільшують кількість мобільно-вогневих груп, доукомплектовують екіпажі БпЛА-перехоплювачів, нарощують РЕБ і координацію з військовими. 

У відсотковому значенні ефективність збиття вже зросла на 25–35%.

Також під час робочої поїздки Олексія Кулеби до Одеської області була робота портів і залучення інвестицій.  

"Для Одещини це стратегічно: порти – це логістика, економіка і стійкість країни. Попри війну, інтерес інвесторів до Чорноморського порту зберігається. Проєкт публічно-приватного партнерства вже на етапі розгляду заявок. І важливо – Україна отримує чіткий сигнал від міжнародного ринку: наші інфраструктурні активи залишаються затребуваними навіть у таких умовах", – наголошує Кулеба. 

За словами Кулеби, в регіоні готують щонайменше чотири великі інфраструктурні проєкти. Це один із ключових елементів майбутнього відновлення України та її інтеграції у міжнародні логістичні маршрути.

"Паралельно працюємо над ефективністю портів: завдання для керівників – зменшення простоїв, скорочення часу обробки вантажів і збільшення обсягів перевалки. Це критично для бізнесу і для економіки", – додає міністр.

