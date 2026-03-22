Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
На Харківщині унаслідок російського обстрілу горіла лікарня

Окупанти атакували дронами селище Великий Бурлук.

наслідки ворожого обстрілу
Фото: ДСНС Харківської області

Уранці 22 березня російські окупанти завдали удару по території медзакладу у селищі Великий Бурлук Куп'янського району на Харківщині. 

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"Сьогодні вранці російські війська знову атакували ударними безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок влучання ворожого БпЛА сталися руйнування та загоряння двох гаражних боксів на території медичної установи. 

Площа пожежі склала 100 кв. м. Також пошкоджено лінію електропередач.

Обійшлося без жертв і постраждалих.

