На Харківщині унаслідок російського обстрілу горіла лікарня

Уранці 22 березня російські окупанти завдали удару по території медзакладу у селищі Великий Бурлук Куп'янського району на Харківщині.
Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.
"Сьогодні вранці російські війська знову атакували ударними безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок влучання ворожого БпЛА сталися руйнування та загоряння двох гаражних боксів на території медичної установи.
Площа пожежі склала 100 кв. м. Також пошкоджено лінію електропередач.
Обійшлося без жертв і постраждалих.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала12 населених пунктів Харківської області. Відомо про двох поранених.