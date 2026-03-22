Суспільство / Війна

На Харківщині через ворожі удари постраждали люди

Ворог атакував 12 населених пунктів області.

ліквідація наслідків атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби російська армія атакувала12 населених пунктів Харківської області. Відомо  про двох поранених. 

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У с. Дубівка Дергачівської громади постраждав 31-річний чоловік; у с. Оскіл зазнала гострої реакції на стрес 62-річна жінка.

Також унаслідок вибуху невідомого пристрою в селі Мирне Борівської громади постраждав 50-річний чоловік.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння.

У Куп’янському районі унаслідок обстрілу РФ пошкоджено приватний будинок, електромережі в селах Шипувате і Братениця. 

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок в селі Оскіл.

У Харківському районі пошкоджено автомобіль в с. Дубівка. У Чугуївському районі пошкоджень зазнав приватний будинок в с. Шестакове, залізнична інфраструктура в с. Дачне.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 173 людини. Загалом від початку роботи в пункті зареєстровано 23 964 людини.

