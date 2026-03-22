У Сумах росіяни атакували авто рятувальників

У Сумах ворог завдав удару по рятувальниках: пошкоджено пожежний автомобіль.

Про це повідомляє ДСНС України.

Вночі 22 березня у Сумах фахівці ДСНС поводили чергове обстеження території, після ворожого влучання.

На момент, коли рятувальники вже були готові повертатися до підрозділу, російський дрон завдав повторного удару поряд з пожежню цистерною.

Особовий склад встиг вчасно зреагувати та відійти в безпечне місце.