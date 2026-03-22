Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Суспільство / Війна

У Сумах росіяни атакували авто рятувальників

Пошкоджено пожежний автомобіль

У Сумах росіяни атакували авто рятувальників
наслідки атаки РФ по авто ДСНС
Фото: ДСНС України

У Сумах ворог завдав удару по рятувальниках: пошкоджено пожежний автомобіль. 

Про це повідомляє ДСНС України.

Вночі 22 березня у Сумах фахівці ДСНС поводили чергове обстеження території, після ворожого влучання.

На момент, коли рятувальники вже були готові повертатися до підрозділу, російський дрон завдав повторного удару поряд з пожежню цистерною.

Фото: ДСНС України

Особовий склад встиг вчасно зреагувати та відійти в безпечне місце.

