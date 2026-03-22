Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 940 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.26 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 940 російських окупантів, а також знищили 3 ворожі танки та 30 артилерійських систем.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 287 880 солдатів.

