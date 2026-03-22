Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 940 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 287 880 солдатів.

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 940 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 940 російських окупантів, а також знищили 3 ворожі танки та 30 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1 287 880 (+940) осіб / persons
  • танків – 11 793 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 263 (+1) од.
  • артилерійських систем – 38 638 (+30) од.
  • РСЗВ – 1 694 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 336 (+3) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+1) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 190 870 (+1 885) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 84 639 (+121) од.
  • спеціальна техніка – 4 098 (+2) од.

Дані уточнюються.

Читайте також
