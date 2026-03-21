Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Головне за суботу, 21 березня: майже 140 боєзіткнень, атака на Дніпропетровщині, новий очільник УПЦ КП

Бойові дії на Донеччині, 138 бойових зіткнень, ворожі обстріли, «золото» Олега Дорощука, антиурядові протести у Чехії, «замах» на Орбана. Яким запам’ятається 1487-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 21 березня: майже 140 боєзіткнень, атака на Дніпропетровщині, новий очільник УПЦ КП
Антиурядовий протест, Прага, 21 березня 2026
Фото: соцмережі

Через російські атаки на Дніпропетровщину загинули дві людини, ще п’ятеро поранені, серед них – дитина, повідомила обласна прокуратура.

21 березня вдень окупанти завдали ударів по Нікопольському району із застосуванням FPV-дронів. Пошкоджені приміщення магазинів та лінія електропередач.

Зранку близько 06:30 у Синельниківському районі ворожий безпілотник атакував автівку, внаслідок чого загинули люди.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 березня відбулося 138 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог здійснив 28 атак. 

19 березня на Лимансько-Борівському напрямку противник здійснив найбільшу спробу прориву з початку бойових дій на цій ділянці. Бійці Третього армійського корпусу зупинили спробу ворожого прориву.

"Сили 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій РФ атакували позиції Третього корпусу одночасно на 7 напрямках. У наступі було задіяно понад 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки та понад 100 одиниць мототехніки – багі й квадроцикли", – ідеться у повідомленні.

Проте ворог почав зазнавати втрат ще на підступах до лінії бойового зіткнення. Упродовж чотирьох годин підрозділи Трійки повністю зупинили наступ: те, що мало стати стрімким проривом, обернулося для росіян масштабним провалом.

УПЦ КП очолив архієпископ Сумський і Охтирський Никодим.

Про це йдеться в оприлюдненій ним заяві від архиєреїв Української православної церкви Київського патріархату.

Український стрибун у висоту Олег Дорощук виграв золоту нагороду чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні, який проходить в Польщі.

Українець виконав чотири спроби без помилок, зупинившись на планці 2,30 метра. Цього вистачило, щоб виграти «золото». Таким чином він здобув першу нагороду на ЧС у приміщенні після четвертого і п’ятого місць у 2024-му й 2025-му роках.

Це перша медаль для України у чоловічих стрибках у висоту на світових першостях у приміщенні за останні 12 років. Востаннє срібну нагороду на цьому турнірі виборював Андрій Проценко в 2014-му.

Десятки тисяч чехів у суботу, 21 березня, вийшли на найбільшу в країні антиурядову демонстрацію з 2019 року, передає Reuters. 

Учасники протестували проти скорочення оборонних витрат за прем’єр-міністра Андрея Бабіша та через побоювання, що його уряд може взяти під контроль публічні медіа. Люди почали збиратися за кілька годин до початку акції у центрі Праги, багато хто тримав прапори Чехії та Європейського Союзу. Організатори оцінили кількість учасників приблизно у 250 тисяч.

Організатори протесту — рух Milion Chvilek («Мільйон моментів для демократії») — застерігають, що країна може піти шляхом Словаччини або Угорщини, які мають конфлікти з виконавчою владою ЄС через питання верховенства права.

Критики також висловлюють занепокоєння змінами політики нового уряду.

За даними розслідування The Washington Post, офіцери російської зовнішньої розвідки минулого місяця розробили план, який мав допомогти прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану перемогти на квітневих виборах. Йдеться про так звану стратегію під назвою "Gamechanger" (Переломний хід) – інсценування замаху на життя Орбана для забезпечення перемоги на виборах.

У внутрішньому звіті СВР зазначалося, що такий план змістить вектор виборчої кампанії з питань економіки та соціальної політики на емоційне поле, де головними темами стануть державна безпека та стабільність політичної системи. Російські розвідники навели приклад замаху на Дональда Трампа, який стався влітку 2024 року під час президентської кампанії у США. У Росії вважають, що той інцидент призвів до перемоги Трампа на виборах 2024 року.

﻿
