ЗМІ: Російська розвідка планувала інсценування замаху на Орбана, щоб забезпечити йому перемогу на виборах

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Північної Македонії Христіяном Міцьковським,

За даними розслідування The Washington Post, офіцери російської зовнішньої розвідки минулого місяця розробили план, який мав допомогти прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану перемогти на квітневих виборах.

Документ з імовірним "планом СВР" підтвердили у західних спецслужбах. У документі описується так звана стратегія під назвою "Gamechanger" (Переломний хід) – інсценування замаху на життя Орбана для забезпечення перемоги на виборах.

У внутрішньому звіті СВР зазначалося, що такий план змістить вектор виборчої кампанії з питань економіки та соціальної політики на емоційне поле, де головними темами стануть державна безпека та стабільність політичної системи.

Російські розвідники навели приклад замаху на Дональда Трампа, який стався влітку 2024 року під час президентської кампанії у США. У Росії вважають, що той інцидент призвів до перемоги Трампа на виборах 2024 року.

Опозиційна партія Тиса та її лідер Петер Мадяр лідирують в опитуваннях перед виборами в Угорщині. Понад 50% опитаних угорців готові проголосувати за опозицію, в той час як за партію Віктора Орбана "Фідес" — лише 38%.

Кремль активно намагався підтримати Орбана і іншими методами: через соціальні мережі, пропаганду та вплив на урядових журналістів, а також пропонував образити опонентів за допомогою фейкових матеріалів і штучного інтелекту.

Речник Орбана та російська сторона відмовилися коментувати деталі документа.

Угорські експерти та західні розвідники відзначають, що Москва має стратегічний інтерес у збереженні Орбана при владі, оскільки він допомагає Кремлю блокувати ключові ініціативи ЄС та забезпечує канал впливу на консервативні кола в США.