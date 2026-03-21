СЗРУ: в Росії хочуть обмежити журналістам висвітлення «потенційних злочинів» до вироку

Ідеться про законопроєкт депутатів Держдуми РФ від Татарстану.

ілюстративне фото
Фото: СЗРУ

Депутати від Татарстану внесли до Держдуми РФ законопроєкт, який забороняє журналістам поширювати інформацію про можливу причетність людини до злочину до того моменту, поки вирок суду не набуде законної сили. 

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Законопроєкт також стосується формулювань на кшталт "імовірно", "за даними джерел" чи "за версією слідства", що може значно ускладнити роботу журналістських розслідувань та обмежити прозорість у розслідуванні корупційних справ.

Офіційно ініціативу пояснюють захистом честі та дотриманням презумпції невинуватості. Проте експерти відзначають, що контекст, у якому Татарстан просуває такі обмеження, показовий: республіка останнім часом опинилася в центрі масштабних корупційних скандалів, і більшість із них ставали відомі саме завдяки журналістським розслідуванням.

За офіційними даними, у 2025 році в Татарстані зафіксували понад 2400 економічних злочинів, з яких 865 були пов’язані з владою. Понад 500 посадовців уже притягнуті до кримінальної відповідальності. Крім того, ведеться реєстр чиновників, звільнених "за втрату довіри", у якому сотні прізвищ.

Нещодавні резонансні справи включають арешт колишнього мера Нижньокамська Раміля Мулліна за багатомільйонні розкрадання на схемах із виплатами за залучення контрактників. Справу щодо чиновниці, яка нібито використовувала студентів як формальних учасників грантових програм, забираючи частину державних коштів і затримання посадовця уряду Татарстану у справі про хабарництво на мільйони рублів.

У СЗРУ зазначають, що ініціатива від Татарстану може стати спробою "випередити удар", обмеживши раннє публічне обговорення таких справ. Водночас, федеральний центр формально декларує боротьбу з корупцією, але законопроєкт може зробити цю боротьбу максимально непублічною.

