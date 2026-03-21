Організатори Венеційської бієнале заявили про відсутність порушень щодо участі Росії

Організатори Венеційської бієнале заявили, що відкриття російського павільйону на цьогорічній виставці відбулося без порушення будь-яких санкцій, повідомляє Artnews.

У заяві команди бієнале йдеться, що необхідну документацію було передано Міністерству культури Італії, а рішення надати російській стороні дозвіл відповідає чинним процедурам.

Організатори наголосили, що виступають проти цензури у сфері мистецтва. За їхніми словами, Венеційська бієнале має залишатися "простором діалогу, відкритості та художньої свободи", навіть попри складний міжнародний контекст та геополітичну напруженість.

Позицію бієнале підтримали деякі італійські політики. Зокрема, віцепрем'єр Маттео Сальвіні, відомий проросійськими поглядами, висловився проти "ізоляції культури".

Міністр культури Італії Алессандро Джулі закликав до відставки представниці уряду в раді директорів Венеційської бієнале Тамари Грегоретті на тлі скандалу навколо участі Росії у конкурсі.