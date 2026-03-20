Український фестиваль сучасної музики повернувся до Нью-Йорка з програмою MOSAICS

З 19 по 21 березня 2026 року в The DiMenna Center for Classical Music у Нью-Йорку відбувається нове видання Українського фестивалю сучасної музики — MOSAICS.

Фестиваль, співорганізований Українським інститутом у партнерстві з Ukraїner, триватиме три дні та досліджуватиме теми Місць (19 березня), Людей (20 березня) та Практик (21 березня). У програмі — музика 17 українських композиторів, серед яких 14 творів прозвучать у США вперше.

Програма MOSAICS поєднує різні культурні пласти — від кримського джазу до українсько-єврейських фольклорних традицій і новаторських камерних композицій. Фестиваль підкреслює живі перетини традиції та інновації, які формують сучасну культурну ідентичність України.

Фото: зі сторінки фестивалю афіша фестивалю

Відкриття фестивалю відбулося за участі International Contemporary Ensemble та представить світову прем’єру, створену у співзамовленні композиторкою-резиденткою 2026 року Аллою Загайкевич. Її музика прозвучала у всіх трьох концертах, зокрема Струнний квартет №2, який виконає The Rhythm Method 21 березня.

Окремою подією стане третій вечір серії UCMF Afterdark. Тут українсько-кримський джазовий піаніст Усейн Бекіров разом із музикантами з Нью-Йорка представить імпровізаційний міжкультурний сет, присвячений взаємодії, діалогу та спільноті.

Фестиваль не лише презентує музику, а й створює простір для дискусій між дослідниками, композиторами та виконавцями, досліджуючи перетин нової музики, сучасних подій і української культури.

Фото: з фейсбук-сторінки фестивалю Алла Загайкевич та Усейн Бекіров

Як зазначає The New York Times, «саме існування фестивалю є запереченням твердження президента Росії Володимира Путіна про те, що української культури не існує».

Фестиваль був заснований у 2020 році музикознавицею Леєю Батстоун як публічна частина її дослідження змін у музичному програмуванні України після Революції Гідності. До створення першої програми також долучилася композиторка Людмила Юріна, яка модерувала дискусію за участі Леоніда Грабовського та Анни Корсун.

Відтоді Український фестиваль сучасної музики відбувається щовесни, послідовно відкриваючи світові складність і унікальність української музичної сцени.