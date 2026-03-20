МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Український фестиваль сучасної музики повернувся до Нью-Йорка з програмою MOSAICS

Протягом фестивалю буде представлено музику 17 композиторів, 14 творів виконають вперше в США.

CultHub
Український фестиваль сучасної музики повернувся до Нью-Йорка з програмою MOSAICS
Музикантка Алла Загайкевич та гурт The Rhythm Method
Фото: з фейсбук-сторінки The Ukrainian Contemporary Music Festival

З 19 по 21 березня 2026 року в The DiMenna Center for Classical Music у Нью-Йорку відбувається нове видання Українського фестивалю сучасної музики — MOSAICS.

Фестиваль, співорганізований Українським інститутом у партнерстві з Ukraїner, триватиме три дні та досліджуватиме теми Місць (19 березня), Людей (20 березня) та Практик (21 березня). У програмі — музика 17 українських композиторів, серед яких 14 творів прозвучать у США вперше.

Програма MOSAICS поєднує різні культурні пласти — від кримського джазу до українсько-єврейських фольклорних традицій і новаторських камерних композицій. Фестиваль підкреслює живі перетини традиції та інновації, які формують сучасну культурну ідентичність України.

афіша фестивалю
Фото: зі сторінки фестивалю
афіша фестивалю

Відкриття фестивалю відбулося за участі International Contemporary Ensemble та представить світову прем’єру, створену у співзамовленні композиторкою-резиденткою 2026 року Аллою Загайкевич. Її музика прозвучала у всіх трьох концертах, зокрема Струнний квартет №2, який виконає The Rhythm Method 21 березня.

Окремою подією стане третій вечір серії UCMF Afterdark. Тут українсько-кримський джазовий піаніст Усейн Бекіров разом із музикантами з Нью-Йорка представить імпровізаційний міжкультурний сет, присвячений взаємодії, діалогу та спільноті.

Фестиваль не лише презентує музику, а й створює простір для дискусій між дослідниками, композиторами та виконавцями, досліджуючи перетин нової музики, сучасних подій і української культури.

Алла Загайкевич та Усейн Бекіров
Фото: з фейсбук-сторінки фестивалю
Алла Загайкевич та Усейн Бекіров

Як зазначає The New York Times, «саме існування фестивалю є запереченням твердження президента Росії Володимира Путіна про те, що української культури не існує».

Фестиваль був заснований у 2020 році музикознавицею Леєю Батстоун як публічна частина її дослідження змін у музичному програмуванні України після Революції Гідності. До створення першої програми також долучилася композиторка Людмила Юріна, яка модерувала дискусію за участі Леоніда Грабовського та Анни Корсун.

Відтоді Український фестиваль сучасної музики відбувається щовесни, послідовно відкриваючи світові складність і унікальність української музичної сцени.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
