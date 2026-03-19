Львівський театр ляльок відмовився від звань “Заслужений артист” та “Народний артист”

Львівський театр ляльок відмовився від радянської системи почесних звань – «Заслужений/-а артист/-ка України» та «Народний/-а артист/-ка України». Про це повідомила пресслужба театру.

Це рішення ухвалив колектив театру; його ініціювала головна режисерка театру Яна Титаренко. Директорка-художня керівниця театру Уляна Мороз та актори й акторки театру підтримали рішення.

“Формально ці звання є державними нагородами, що надаються Президентом України відповідно до Закону України «Про державні нагороди України». Однак їхнє виникнення походить із радянської системи відзнак, яка слугувала інструментом контролю, щоб робити митців «зручними», керованими, «прирученими» та спонукати до «служіння» режиму. Ми переконані, що система цих почесних звань – це застарілий колоніальний механізм, який не гарантує мистецької якості, а натомість зачасту базується на лобіюванні та непрозорих процедурах. У межах деколонізації культури ми маємо остаточно «відклеїтися» від цього радянського рудимента. Така практика є очевидним анахронізмом, якого не існує в європейських країнах. Особливо гостро постає питання дискредитації тому, що навіть за часів Незалежності України ці нагороди отримували російські артисти, що ставило українських митців в один ряд із представниками культури колонізатора. Наш колектив обирає шлях прозорої конкуренції, фахової оцінки та визнання з боку професійної спільноти. Для нас важливим є участь у мистецьких преміях із чіткими критеріями та авторитетними експертними радами. Для нас це свідомий вибір на користь деколонізації культури, в якій головними цінностями є свобода творчості, професійна гідність і прозорі принципи визнання. Рішення команди в жодному разі не має на меті знецінити професійні здобутки чи таланти тих, хто має ці звання, адже мова йде про відмову від застарілої системи, а не про заперечення чийогось особистого вкладу у культуру,” – йдеться в заяві колективу театру.

Працівники Львівського театру ляльок також звернулися до Міністерства культури із закликом почути голос професійної спільноти та розглянути можливість скасування системи радянських почесних звань на державному рівні.

Про систему нагород:

система звань “Заслужений артист” та “Народний артист”, яку продовжують відтворювати українські театри, – це радянська модель символічної ієрархії в мистецькому середовищі, що була частиною політики формування соціалістичної “культурної еліти” та заохочення лояльності;

у європейських країнах такої системи, здебільшого, не існує: там діячів культури відзначають орденами чи преміями з конкретним спрямуванням, а не пожиттєвим званням;

крім України, систему “народних і заслужених” зберегли Росія, Білорусь, Казахстан;

натомість Польща, Чехія, країни Балтії після падіння соціалістичних режимів свідомо демонтували радянську модель культурних титулів і перейшли до системи орденів, премій, професійних нагород.

