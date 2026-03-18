ГоловнаКультура

Мінкульт вніс двох російських артистів до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України

Ідеться про Akmal’а і Архіпова.

російський співак Akmal'
Фото: скриншот відео

Міністерство культури розширило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, передає «Інтерфакс-Україна».

До оновленого списку потрапили російський співак Акмаль Ходжаніязов (відомий під псевдонімом Akmal’) та музикант і продюсер Роман Архіпов.

Наприклад, Ходжаніязов активно підтримує і виправдовує російську збройну агресію. Свою концертну діяльність він використовує для поширення кремлівської пропаганди, зокрема, під час виступів на тимчасово окупованих територіях України.

Роман Архіпов також брав участь у численних антиукраїнських заходах. Його діяльність спрямована на легітимізацію окупації, героїзацію російських військових злочинців та популяризацію вищого керівництва Росії.

На сьогодні перелік осіб, що загрожують українській нацбезпеці, налічує вже 253 імені. Внесення до списку передбачає обмеження на трансляцію контенту за участю цих артистів та заборону на гастрольну діяльність в Україні.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies