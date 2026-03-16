ЗМІ: Шон Пенн отримав «Оскар», але не прибув на церемонію, бо поїхав до України

Актора нагородили за другорядну роль у фільмі «Одна битва за іншою».

Американський актор Шон Пенн отримав кінопремію "Оскар", але не прибув на церемонію, бо поїхав до України.

Про це пише New York Times із посиланням на джерела.

Шон Пенн здобув нагороду за роль військового фанатика у фільмі "Одна битва за іншою" режисера Пола Томаса Андерсона. Однак під час церемонії вручення премії актор уже перебував у дорозі до Європи і, за інформацією джерел, планував відвідати Україну.

Джерела зазначили, що не мають дозволу розкривати подробиці поїздки, тому не уточнили, чим саме актор планує займатися в Україні або куди саме він прямує. Представник Пенна відмовився коментувати інформацію.

Для 65-річного актора це була шоста номінація на "Оскар" і третя перемога. Серед інших номінантів у категорії були Стеллан Скарсгард за фільм "Сентиментальна цінність", Джейкоб Елорді за стрічку "Франкенштейн", Делрой Ліндо за роль у фільмі "Грішники", а також "Бенісіо дель Торо" за іншу роль у фільмі "Одна битва за іншою".

Під час церемонії нагороду від імені Пенна прийняв ведучий категорії Кіран Калкін. Він сказав, що актор "не зміг або не захотів бути присутнім" на заході.

Завдяки цій перемозі Пенн приєднався до невеликої групи акторів, які здобули три "Оскари". До неї входять, зокрема, Меріл Стріп, Деніел Дей-Льюїс, Джек Ніколсон та Інгрід Бергман.

Шон Пенн і Україна

Актор активно підтримує Україну з 2022 року. За цей час він кілька разів відвідував країну і під час одного з візитів Пенн навіть подарував Володимиру Зеленському одну зі своїх статуеток "Оскар", сказавши, що той може повернути її після перемоги у війні.

Він працював над фільмом про шлях Володимира Зеленського від коміка до президента, але згодом стрічка трансформувалася і була присвячена війні в Україні. Прем'єра відбулася на "Берлінале-2023".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну актор заявив, що боротьба України є "передовою лінією захисту демократичних цінностей", і попередив, що якщо світ дозволить Україні воювати самотужки, це стане моральною поразкою для Америки.

Він зіграв в українському кіноальманасі "Війна очима тварин" Мирослава Слабошпицького за гонорар в один долар, оскільки, згідно з правилами Гільдії кіноакторів США, до якої він належить, безкоштовно актор не може працювати.

Шон Пенн давно відомий своєю громадською та політичною активністю. Він виступав проти війни в Іраку, допомагав постраждалим після урагану Катріна у Новому Орлеані, а також створив гуманітарну організацію для допомоги людям після землетрусу в Гаїті.

