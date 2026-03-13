Артур Дронь представить у Данії книгу «Гемінґвей нічого не знає»

Також письменник проведе публічну зустріч в Ukraine House in Denmark.

CultHub
Артур Дронь
Фото: Facebook/Артур Дронь/Ірина Коровченко

25 березня 2026 року письменник і ветеран ЗСУ Артур Дронь проведе зустріч із читачами в Українському Домі в Данії та представить свою книгу короткої прози «Гемінґвей нічого не знає». 

У виданні автор осмислює досвід повномасштабної війни, спогади про побратимів і розмови з ними. Тексти поєднують реальні події та сни, фіксуючи життя на межі та водночас виконуючи для автора терапевтичну функцію — як спосіб роботи з травматичним досвідом.

На думку Дроня, класична воєнна література більше не здатна повністю передати український досвід: «Про себе можемо говорити тільки ми, бо на Східному фронті все змінилось». Автор говорить відверто — як людина, яка пройшла війну й повернулася, зберігаючи голос свідка й поета

Артур Дронь — поет і прозаїк, ветеран із позивним «Давид». До 2022 року він навчався на факультеті журналістики та працював у видавництві. Після початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ, а у 2025 році під час виконання бойового завдання зазнав поранення. Також є автором книжок «Гуртожиток № 6» та «Тут були ми».

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
