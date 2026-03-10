Європейська комісія засудила участь Росії у Венеційській бієнале

Також пригрозили призупиненням або припиненням поточного гранту ЄС Фонду Бієнале.

Єврокомісія засудила участь Росії у Венеційській бієнале.

Про це йдеться в заяві Європейської комісії.

"Ми рішуче засуджуємо рішення Фонду Бієнале дозволити Росії знову відкрити свій національний павільйон на 61- й Міжнародній художній виставці Венеційської бієнале 2026 року", - Єврокомісія.

Єврокомісія заявила, що культура сприяє та захищає демократичні цінності і ніколи не повинна використовуватися як платформа для пропаганди. Також в заяві висловили позицію щодо незаконного вторгнення РФ в Україну.

"Держави-члени, установи та організації повинні діяти відповідно до санкцій ЄС та уникати надання платформи особам, які активно підтримували або виправдовували агресію Кремля проти України", - йдеться в заяві.

В Єврокомісії заявили, що таке рішення Фонду Бієнале несумісне з відповіддю ЄС на жорстоку агресію Росії. Також йдеться про можливе призупинення або припинення поточного гранту ЄС Фонду Бієнале.