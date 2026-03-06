Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Гладун очолив “Довженко-Центр” тимчасово, нового керівника оберуть цьогоріч, – Бережна

“Довженко-Центр” перебуває у процесі перетворення з державного підприємства на державне некомерційне товариство. 

Гладун очолив “Довженко-Центр” тимчасово, нового керівника оберуть цьогоріч, – Бережна
Ігор Гладун
Фото: Макс Требухов

Призначення Ігоря Гладуна на посаду генерального директора “Довженко-Центру” є тимчасовим рішенням. Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна, пише “Детектор медіа”.

Нового керівника інституції оберуть за результатами відкритого конкурсу вже цього року.

Бережна зауважила, що кілька років інституція перебуває в кризі, потребує зміни моделі фінансування й збільшення автономії. За її словами, з листопада 2025 року Мінкульт провів серію робочих зустрічей щодо вирішення ситуації та призначення керівника. Зокрема, й з командою самого Центру, Ігорем Гладуном, креативною директоркою Оленою Гончарук, командою Держкіно та його головою Андрієм Осіповим.

“Зараз “Довженко-Центр” перебуває у процесі перетворення з державного підприємства на державне некомерційне товариство. Цей процес потребує внесення змін до нормативних документів, врегулювання моделі фінансування та налаштування нової системи управління інституцією”, – заявила міністерка.

За її словами, наразі триває робота у двох напрямах. Стратегічний вимір роботи стосується формування прозорої і сталої моделі управління, підготовки до проведення відкритого конкурсу на посаду керівника і напрацювання довгострокової стратегії розвитку Центру як національної інституції.

Друге завдання – операційне. Це зміна моделі фінансування “Довженко-Центру” й підвищення його автономності. 

“На жаль, минулого року виникла криза з фінансуванням, яку нам вдалося вирішити в останній момент. Держкіно, як орган управління “Довженко-Центру”, прийняло рішення призначити тимчасового генерального директора, головним завданням якого є саме підтримка діяльності “ДЦ” і внесення змін у нормативні документи. Це тимчасове рішення, яке підготує Центр до приходу нового керівника, якого оберуть за конкурсом”, – пояснила Бережна.

