ROZETKA, Prom.ua та інші маркетплейси продовжують продаж книг з Росії та Білорусі

У лютому 2026 Держкомтелерадіо видалив з продажу на маркетплейсах понад 150 найменувань книг Росії та Білорусі, розповсюдження яких заборонено згідно зі статтею 28-1 Закону України «Про видавничу справу». Про це повідомила установа.

Ідеться про товари інтернет-магазину «Модні подарунки онлайн» на маркетплейсі Prom.ua та на створеному на його платформі сайті; а також товари інтернет-магазинів RBP-Books та Oasis на маркетплейсі ROZETKA.UA.

Суб’єктам електронної комерції, які розмістили заборонені товари на маркетплейсах, надіслали попередження щодо неприпустимості провадження діяльності у видавничій справі з порушенням вимог українського законодавства.

Загалом, з травня 2024 року припинили розповсюдження понад 10,2 тисяч найменувань видавничої продукції РФ та Білорусі, які продавці протиправно розмістили на макретплейсах Prom.ua та ROZETKA.UA.