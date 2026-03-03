ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Території культури

У Кривому Розі пройде концерт гурту “ЩукаРиба” з автентичним звучанням українських пісень

Фольклорний гурт виступить 10 квітня.

У Кривому Розі пройде концерт гурту "ЩукаРиба" з автентичним звучанням українських пісень
Фото: KRCC

10 квітня о 18.00 у Криворізькому академічному міському театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка відбудеться виступ фольклорного гурту “ЩукаРиба”. Про це повідомили організатори.

“ЩукаРиба” – фольклорний вокальний та інструментальний колектив, що звертається до автентичного виконання української традиційної музики. Професійні фольклористи та дослідники відтворять стильове і звукове наповнення традиційних пісень зі збереженням природного живого звучання. Їхній репертуар охоплює обрядову, родинно-побутову та ліричну народну творчість різних етнографічних регіонів України. 

У рамках заходу також проведуть майстер-клас з традиційних танців. Після виступу відбудеться неформальна зустріч із гуртом у The Spiceroom в ТРЦ “Поштовий”.

Подію організовують Криворізький Центр Сучасної Культури у співпраці з мережею закладів The Spiceroom.

Про гурт “ЩукаРиба”:

  • фольклорний вокальний та інструментальний гурт,

  • у складі колективу – фахівці, які мають багаторічний досвід польових експедицій, архівної роботи та практики у фольклористиці;

  • займається просвітницькою діяльністю, зокрема проводить майстер-класи, лекції, творчі лабораторії, популяризуючи традиційну культуру серед широкої аудиторії;

  • потрапив до шортлиста національного відбору на Євробачення-2026.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

