У Кривому Розі до суду передано справу викрадачів підприємця, повідомили в Офісі генпрокурора.

Двоє мешканців міста у 2025 році протягом трьох діб незаконно утримували підприємця у підвалі, катували паяльником і вимагали $500 тис. за його звільнення.

За даними слідства, вони заманили потерпілого до кафе під приводом зустрічі. Поки один відволікав охорону, інший провів його до VIP-зали. Потім обидва в масках зв’язали чоловіка, погрожуючи зброєю, і вивезли до приватного будинку у селі Криворізького району.

Протягом трьох діб потерпілого били, обливали окропом і катували паяльником, вимагали гроші, а згодом через страх викриття залишили його в полі.

У Кривому Розі судитимуть підозрюваних у викраденні та катуванні підприємця

Обвинувачених затримали у листопаді 2025 року.

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт за фактами незаконного позбавлення волі людини та вимагання. Обвинуваченим загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.