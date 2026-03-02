Міноборони розпочинає аудит втрат України на війні, - Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров минулого тижня кілька днів працював на фронті: на Запорізькому, Дніпропетровському і Харківському напрямках.
Про це він повідомив у Telegram.
Федоров розповів, що зустрівся з командирами корпусів й угруповань, комбригами, керівниками військових адміністрацій. Провели наради з ОК «Південь», командувачем Об’єднаних сил Михайлом Драпатим та командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ Робертом Бровді (Мадяром). Працювали безпосередньо з механізованими, десантно-штурмовими бригадами та підрозділами ППО.
"Мета - синхронізувати рішення для посилення оборони й системно підготуватися до весни", - зазначив міністр оборони.
Він також назвав ключові пріоритети роботи, серед яких: масштабування дронів і перехоплювачів; захист логістики та критичних маршрутів; доукомплектування бригад; розгортання додаткових груп ППО; розвиток РЕБ і радарного поля; розбудова фортифікацій тощо.
Федоров також розповів, над якими завданнями роботу вже розпочато:
1. Базовий мінімум забезпечення бригад дронами. Це гарантоване щомісячне забезпечення FPV, розвідувальними, бомберами та іншими БпЛА - додатково до державних поставок, єБалів та інших закупівель. Це дасть змогу бригадам планувати оборону й бути впевненими в ресурсі. Також триває робота над централізованим забезпеченням армії старлінками та пікапами.
2. Аудит втрат. Це допоможе виявити ключові проблеми та ухвалювати управлінські рішення для їх системного вирішення.
"Людський капітал - найвища цінність. Ми будемо боротися за життя кожного воїна", - наголосив Фндоров.
3. Зміна підхіду до формування потреби - від ручного до автоматичної моделі.
4. Перегляд цільових показників забезпечення дронами на рік. Наразі вже сформований план закупівель. Перехоплювачів, FPV і дронів на оптоволокні, крил-розвідників, ударних дронів на оперативну глибину, необхідних засобів буде більше. Уже законтрактовано перший квартал.
5. Масштабування Наземних роботизованих комплексів. Мета - перевести логістику на НРК, щоб зменшувати втрати особового складу.
6. Триває робота над альтернативою мавікам. Працюємо над продуктами, які можуть бути аналогом мавіків, з використанням ШІ. Уже тестуємо рішення, які скоро масштабують на фронті.
Федоров зазначив, що зафіксував десятки пропозицій від військових та проблемних точок.
"Працюємо над їх системними рішеннями", - додав він.