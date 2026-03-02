Росія готує нову хвилю атак, зокрема по водопостачанню

Росія готує нову хвилю атак на Україну. Битиме по інфраструктурі, логістиці та водопостачанню.
Про це в аудіокоментарі журналістам повідомив президент Володимир Зеленський. Ворог хоче, аби проблеми виникли саме з водою, додав він.
“Громади повинні зосередитись над цим викликом, а ми зі свого боку повинні діставати більше ракет протиповітряної оборони”, – сказав він.
- Ця зима стала найважчою для українців за весь час повномасштабного вторгнення. Росія знищила значну кількість електрогенерації України, атакувала й газову інфраструктуру. Були й численні удари по логістиці, в тому числі – залізниці.
- Більше на цю тему – в матеріалі Сергія Барбу "Світла замало. Чи справді знеструмлення зникнуть навесні і чому літо готує неприємний сюрприз".