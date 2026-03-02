Росія готує нову хвилю атак, зокрема по водопостачанню

Президент повідомив, що ціллю також буде логістика.

Росія готує нову хвилю атак на Україну. Битиме по інфраструктурі, логістиці та водопостачанню.

Про це в аудіокоментарі журналістам повідомив президент Володимир Зеленський. Ворог хоче, аби проблеми виникли саме з водою, додав він.

“Громади повинні зосередитись над цим викликом, а ми зі свого боку повинні діставати більше ракет протиповітряної оборони”, – сказав він.