ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Шестеро людей постраждали на Харківщині через російські атаки

Окупанти атакували 10 населених пунктів області.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові зазнали гострої реакції на стрес жінки 75, 69, 53 років; у сел. Вільшани Солоницівської громади зазнали стресу 75-річний чоловік і 71-річна жінка; у с. Гусинка Кіндрашівської громади поранений 74-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Київський, Шевченківський, Салтівський райони Харкова.

Росіяни застосували по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 КАБ;
  • 8 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 БпЛА типу "Молнія2;
  • 1 fpv-дрон;
  • 33 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок, 3 гуртожитки, скління вікон дитячої лікарні і магазину, парк, адміністративну будівлю;
  • у Богодухівському районі пошкоджено електромережі, навчальний заклад, цвинтар (сел. Золочів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено готель (с. Грушівка), приватний будинок (с. Гусинка);
  • в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Яремівка);
  • у Харківському районі пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль (сел. Вільшани).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 68 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 20 896 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Приліпки та в напрямку Зибиного.

На Куп’янському напрямку ворог три рази  атакував у напрямку Піщаного, Петропавлівки та Глушківки.

