Шестеро людей постраждали на Харківщині через російські атаки

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові зазнали гострої реакції на стрес жінки 75, 69, 53 років; у сел. Вільшани Солоницівської громади зазнали стресу 75-річний чоловік і 71-річна жінка; у с. Гусинка Кіндрашівської громади поранений 74-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Київський, Шевченківський, Салтівський райони Харкова.

Росіяни застосували по Харківщині різні види озброєння:

2 КАБ;

8 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Молнія2;

1 fpv-дрон;

33 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок, 3 гуртожитки, скління вікон дитячої лікарні і магазину, парк, адміністративну будівлю;

у Богодухівському районі пошкоджено електромережі, навчальний заклад, цвинтар (сел. Золочів);

у Куп’янському районі пошкоджено готель (с. Грушівка), приватний будинок (с. Гусинка);

в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Яремівка);

у Харківському районі пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль (сел. Вільшани).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 68 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 20 896 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Приліпки та в напрямку Зибиного.

На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у напрямку Піщаного, Петропавлівки та Глушківки.