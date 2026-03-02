Шестеро людей постраждали на Харківщині через російські атаки

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей.
Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові зазнали гострої реакції на стрес жінки 75, 69, 53 років; у сел. Вільшани Солоницівської громади зазнали стресу 75-річний чоловік і 71-річна жінка; у с. Гусинка Кіндрашівської громади поранений 74-річний чоловік.
Ворог атакував БпЛА Київський, Шевченківський, Салтівський райони Харкова.
Росіяни застосували по Харківщині різні види озброєння:
- 2 КАБ;
- 8 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА типу "Молнія2;
- 1 fpv-дрон;
- 33 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок, 3 гуртожитки, скління вікон дитячої лікарні і магазину, парк, адміністративну будівлю;
- у Богодухівському районі пошкоджено електромережі, навчальний заклад, цвинтар (сел. Золочів);
- у Куп’янському районі пошкоджено готель (с. Грушівка), приватний будинок (с. Гусинка);
- в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Яремівка);
- у Харківському районі пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль (сел. Вільшани).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 68 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 20 896 людей.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Приліпки та в напрямку Зибиного.
На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у напрямку Піщаного, Петропавлівки та Глушківки.