Розвідка попередила, що росіяни готують нові обстріли української інфраструктури.

Про це у вечірньому відеозверненні 1 березня повідомив Володимир Зеленський.

«Росіяни почали цю зиму з масованого удару шостого грудня, який став одним із найбільших. Тоді в ударі було більш ніж сімсот різних цілей, і лише ракет – більш ніж п’ятдесят. Багато балістики було цією зимою. Загалом ракет різних типів – більш ніж сімсот. Жоден народ не проходив через такі випробування. Українці подолали й це... Ми знаємо, що росіяни не збираються зупинятись з ударами. Це факт. Вони готують нові атаки. По інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію», - розповів глава держави.

Він підкреслив, що по ситуації на Близькому Сході «можна побачити, наскільки це непросто – дати сто відсотків захисту від ракет і «шахедів».

«Навіть у країнах Затоки, які мають більш якісні системи ППО, ніж поки що надали нам партнери, і більшу кількість мають систем – усе одно збивають не всю балістику. Є й «шахеди», які не зупинило ППО в регіоні», - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна готова поширювати у світі свій досвід із захисту від таких атак і зазначив, що Європа має теж забезпечити себе «реальною силою, реальною здатністю захищати своє небо, свою землю, своє море від будь-яких типів атак».

«Зокрема для цього треба все ж таки побудувати достатні обсяги виробництва ППО – і проти дронів, і проти балістики», - наголосив глава держави.