Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Росіяни готують нові атаки по українській інфраструктурі

Президент закликав Європу «побудувати достатні обсяги виробництва ППО».

Зеленський: Росіяни готують нові атаки по українській інфраструктурі
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Розвідка попередила, що росіяни готують нові обстріли української інфраструктури.

Про це у вечірньому відеозверненні 1 березня повідомив Володимир Зеленський.

«Росіяни почали цю зиму з масованого удару шостого грудня, який став одним із найбільших. Тоді в ударі було більш ніж сімсот різних цілей, і лише ракет – більш ніж п’ятдесят. Багато балістики було цією зимою. Загалом ракет різних типів – більш ніж сімсот. Жоден народ не проходив через такі випробування. Українці подолали й це... Ми знаємо, що росіяни не збираються зупинятись з ударами. Це факт. Вони готують нові атаки. По інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію», - розповів глава держави.

Він підкреслив, що по ситуації на Близькому Сході «можна побачити, наскільки це непросто – дати сто відсотків захисту від ракет і «шахедів». 

«Навіть у країнах Затоки, які мають більш якісні системи ППО, ніж поки що надали нам партнери, і більшу кількість мають систем – усе одно збивають не всю балістику. Є й «шахеди», які не зупинило ППО в регіоні», - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна готова поширювати у світі свій досвід із захисту від таких атак і зазначив, що Європа має теж забезпечити себе «реальною силою, реальною здатністю захищати своє небо, свою землю, своє море від будь-яких типів атак». 

«Зокрема для цього треба все ж таки побудувати достатні обсяги виробництва ППО – і проти дронів, і проти балістики», - наголосив глава держави.

﻿
