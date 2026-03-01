Генштаб: від початку доби росіяни здійснили більше 50 атак, бої тривають

Російські окупаційні війська не припиняють спроб просуватися вглиб території України. На окремих ділянках фронту - проводять штурмові дії. Сили оборони стримують ворога. Так, від початку доби кількість атак агресора становить 51.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Рогізне, Волфине, Будки, Кучерівка, Зарічне, Уланове. Також ворог обстріляв Клюси, Хрінівка, Грум’яч, Богданове, що на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, скинув чотири авіабомби, здійснив 65 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім з яких реактивними системами залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував в районі Приліпки та в напрямку Зибиного. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник тричі йшов вперед, у бік Піщаного, Петропавлівки та Глушківки. Один бій триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Дробишеве, Діброва та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку агресор атакував шість разів в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне та Різниківка.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Білицького. Одне боєзіткнення ще триває.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав в районах населених пунктів Вороне, Тернове та Степове. Писанці та Великомихайлівка зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Залізничного й Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Самійлівка, Голубкове, Чарівне. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку триває одне боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів. Авіаударів зазнали Комишуваха, Веселянка, Малокатеринівка.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано, проте противник завдав авіаудару по Придніпровському.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається.