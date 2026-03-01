Російські окупанти вбили трьох цивільних на Донеччині

Минулої доби через російські обстріли на Донеччині загинули троє цивільних, ще п’ятеро дістали поранення.
Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
28 лютого росіяни вбили двох людей у Дружківці та одну в Костянтинівці. Ще п’ятеро людей отримали поранення.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 4064 загиблих та 8947 постраждалих. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини:
Покровський район. У Добропіллі поранено людину.
Краматорський район. У Маяках Святогірської громади пошкоджено будинок. У Донецькому Миколаївської громади загинули 2 людини; у Райгородку пошкоджено будинок та інфраструктуру. У Суханівці Слов'янської громади пошкоджено 17 приватних будинків, крамницю і 3 автівки. У Краматорську поранено 2 людини. У Львівці Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено авто і лінію електропередач. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків. У Костянтинівці загинула людина.
Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.