ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Російські окупанти вбили трьох цивільних на Донеччині

П'ятеро людей отримали поранення.

Російські окупанти вбили трьох цивільних на Донеччині
наслідки російських обстрілів
Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби через російські обстріли на Донеччині загинули троє цивільних, ще п’ятеро дістали поранення.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

28 лютого росіяни вбили двох людей у Дружківці та одну в Костянтинівці. Ще п’ятеро людей отримали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 4064 загиблих та 8947 постраждалих. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини

Покровський район. У Добропіллі поранено людину.

Краматорський район. У Маяках Святогірської громади пошкоджено будинок. У Донецькому Миколаївської громади загинули 2 людини; у Райгородку пошкоджено будинок та інфраструктуру. У Суханівці Слов'янської громади пошкоджено 17 приватних будинків, крамницю і 3 автівки. У Краматорську поранено 2 людини. У Львівці Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено авто і лінію електропередач. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків. У Костянтинівці загинула людина.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

