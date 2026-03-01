ЗСУ ліквідували ще 870 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 870 російських окупантів, знищили 2 ворожі танки та 58 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 266 770 (+870) осіб
- танків – 11 709 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 108 (+6) од.
- артилерійських систем – 37 721 (+58) од.
- РСЗВ – 1 662 (+1) од.
- засоби ППО – 1 308 (+3) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 151 359 (+1 722) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 510 (+181) од.
- спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
Дані уточнюються.