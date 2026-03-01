Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ ліквідували ще 870 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 266 770 солдатів.

ЗСУ ліквідували ще 870 російських окупантів
Фото: скрін відео

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 870 російських окупантів, знищили 2 ворожі танки та 58 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 266 770 (+870) осіб 
  • танків  – 11 709 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 108 (+6) од.
  • артилерійських систем – 37 721 (+58) од.
  • РСЗВ – 1 662 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 308 (+3) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 151 359 (+1 722) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
  • кораблі / катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 80 510 (+181) од.
  • спеціальна техніка  – 4 075 (+0) од.

Дані уточнюються.

﻿
