ЗСУ ліквідували ще 870 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.26 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 870 російських окупантів, знищили 2 ворожі танки та 58 артилерійських систем.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 266 770 солдатів.

