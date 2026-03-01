ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Росіяни атакували Корабельний район Херсона, поранено людину

З Берислав вдалося евакуювати тяжкопоранену жінку, яка постраждала через російський обстріл 25 лютого.

Росіяни атакували Корабельний район Херсона, поранено людину
Херсон
Фото: Ксенія Новицька

У Херсоні росіяни вдарили по Корабельному районі Херсона, унаслідок чого поранень зазнав місцевий мешканець.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 10:00 російські окупанти вдарили по Корабельному району Херсона. Внаслідок обстрілу 58-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення голови", – ідеться у повідомленні.

Постраждалого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Також з Берислава евакуювали тяжкопоранену жінку, яка постраждала через російський обстріл 25 лютого. У 60-річної місцевої жительки діагностували вибухову й закриту черепно-мозкову травми, поранення обличчя, тулубу та кінцівок. 

