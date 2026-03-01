Сили ППО знешкодили 110 зі 123 ворожих безпілотників

Уночі 1 березня російські війська атакували Україну 123 ударними безпілотниками. Сили ППО ЗСУ знешкодили 110 ворожих БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 1 березня (з 18:00 28 лютого) противник атакував 123 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.