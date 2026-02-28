Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 132 бойових зіткнення

Противник завдав двох ракетних ударів, двома ракетами, 55 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4126 дронів-камікадзе та здійснив 2521 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Загалом від початку цієї доби відбулося 132 бойових зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ станом на 22:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 112 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Покровка, Приліпка, Вовчанські Хутори, Чугунівка та у бік Зибиного. Одне боєзіткнення на даний момент ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у напрямку Курилівки та в районі Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять атак окупантів в бік населених пунктів Ставки, Лиман та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися вперед у напрямку Рай-Олександрівки та в районах Закітного й Дронівки. Два боєзіткнення ще тривають.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні сім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке та у бік Новоолександрівки, Гришиного й Новопідгороднього. Дві спроби окупантів покращити своє становище ще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 31 окупанта та 11 – поранено; знищено три одиниці автомобільного транспорту, 10 одиниць спеціальної техніки, дві гармати, один пункт управління БпЛА, пошкоджено один танк, три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільного транспорту, одну одиницю спеціальної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 45 укриттів ворога. Знищено або подавлено 167 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав в районах Січневого й Тернового. Гаврилівка та Великомихайлівка зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Святопетрівки, Варварівки. Ворог завдав авіаударів по населеним пунктам Чарівне, Зірниця, Новоукраїнка, Долинка. Чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти атак не проводили, проте завдали авіаудару по Біленькому.

На Придніпровському напрямку спроби ворога просуватись уперед не зафіксовано. Авіаудару зазнала Ольгівка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.