На Сумщині під дронову атаку РФ потрапило авто "Укрпошти"

Уранці 28 лютого російські окупанти атакували дроном авто "Укрпошти" у Миколаївській громаді Сумщини. Поранені цивільні.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Вранці ворог атакував автомобіль "Укрпошти" у Миколаївській сільській громаді. Постраждали двоє цивільних чоловіків – водій та місцевий житель", – ідеться у повідомленні.
Попередньо, працівник поштового відділення у важкому стані. Наразі пораненим надають необхідну медичну допомогу.
Також росіяни вдарили по автомобілю в Білопільській громаді. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
- Внаслідок російських обстрілів протягом доби 27–28 лютого на Сумщині загинули четверо мирних жителів та ще кілька людей зазнали поранень.