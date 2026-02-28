Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На Сумщині під дронову атаку РФ потрапило авто "Укрпошти"

Двоє людей постраждали.

наслідки російського обстрілу
Фото: Сумська ОВА

Уранці 28 лютого російські окупанти атакували дроном авто "Укрпошти" у Миколаївській громаді Сумщини. Поранені цивільні.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Вранці ворог атакував автомобіль "Укрпошти" у Миколаївській сільській громаді. Постраждали двоє цивільних чоловіків – водій та місцевий житель", – ідеться у повідомленні.

Фото: Олег Григоров

Попередньо, працівник поштового відділення у важкому стані. Наразі пораненим надають необхідну медичну допомогу. 

Також росіяни вдарили по автомобілю в Білопільській громаді. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

