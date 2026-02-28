На Сумщині під дронову атаку РФ потрапило авто "Укрпошти"

Уранці 28 лютого російські окупанти атакували дроном авто "Укрпошти" у Миколаївській громаді Сумщини. Поранені цивільні.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Вранці ворог атакував автомобіль "Укрпошти" у Миколаївській сільській громаді. Постраждали двоє цивільних чоловіків – водій та місцевий житель", – ідеться у повідомленні.

Фото: Олег Григоров

Попередньо, працівник поштового відділення у важкому стані. Наразі пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Також росіяни вдарили по автомобілю в Білопільській громаді. За попередньою інформацією, люди не постраждали.