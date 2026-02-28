Російський дрон атакував інфраструктуру на Чернігівщині

Російський ударний дрон атакував транспортну інфраструктуру в Корюківському районі Чернігівщини. Також зафіксовано влучання по території лісництва.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"FPV-дрони вдарили по селу Корюківської громади. Є влучання по території лісництва. Пошкоджене обладнання підприємства та вантажівка", – ідеться у повідомленні.

У Новгород-Сіверській громаді FPV-дрон поцілив по звичайній цивільній автівці. В іншому селі через удар БпЛА "Молнія" пошкоджений дах однієї з осель.

Протягом минулої доби було 66 обстрілів. 95 вибухів. Найбільше ударів – саме FPV-дрони в прикордонні.