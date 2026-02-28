Уночі росіяни атакували залізничну станцію на Дніпропетровщині, є поранений

Уночі 28 лютого російські окупанти атакували безпілотниками одну зі станцій на Дніпропетровщині. Поранень зазнав машиніст електровозу.

Про це розповів віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. "Внаслідок удару по електровозу травмовано машиніста. Йому надано всю необхідну медичну допомогу, стан стабільний. На місці влучання виникла пожежа. Екстрені служби оперативно ліквідовують наслідки", – ідеться у повідомленні. Кулеба наголошує, що Росія знову намагається зірвати роботу цивільної логістики. Ворог системно атакує інфраструктуру, яка забезпечує рух, евакуацію та постачання по всій країні. Попри це, рух поїздів залишається стабільним і здійснюється за графіком. Залізниця продовжує працювати, забезпечуючи сполучення навіть в умовах постійних загроз.