Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
​Впав відсоток жирів в маслі
Уночі росіяни атакували залізничну станцію на Дніпропетровщині, є поранений

Поранень зазнав машиніст електровозу.

Уночі росіяни атакували залізничну станцію на Дніпропетровщині, є поранений
наслідки російської атаки по залізниці
Фото: Олексій Кулеба

Уночі 28 лютого російські окупанти атакували безпілотниками одну зі станцій на Дніпропетровщині.  Поранень зазнав машиніст електровозу.

Про це розповів віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.  "Внаслідок удару по електровозу травмовано машиніста. Йому надано всю необхідну медичну допомогу, стан стабільний. На місці влучання виникла пожежа. Екстрені служби оперативно ліквідовують наслідки", – ідеться у повідомленні.  Кулеба наголошує, що Росія знову намагається зірвати роботу цивільної логістики. Ворог системно атакує інфраструктуру, яка забезпечує рух, евакуацію та постачання по всій країні.  Попри це, рух поїздів залишається стабільним і здійснюється за графіком. Залізниця продовжує працювати, забезпечуючи сполучення навіть в умовах постійних загроз.

﻿
