Партизани "АТЕШ" зафіксували перекидання катерів спецназу РФ у Севастополі

Формально це подається як "планові роботи" або "ремонт", проте фактично відбувається розсіювання техніки та спроби приховати її.

Партизани українського руху "АТЕШ" повідомили про передислокацію катерів 102-го окремого загону спеціального призначення Чорноморського флоту РФ з Костянтинівської бухти до Південної бухти тимчасово окупованого Севастополя.

Про це "АТЕШ" розповів у Телеграмі.

За даними "АТЕШ", це свідчить про нервозність російських окупаційних сил та визнання реальної загрози для їхньої техніки. Навіть спеціалізовані катери, призначені для боротьби з підводними диверсійними засобами, тепер змушені приховуватися під прикриттям бухт і міської інфраструктури.

102-й загін, який відповідає за протидиверсійний захист і охорону Кримського мосту, зазвичай базується в районі Костянтинівської бухти. Наразі кілька катерів проекту 21980 "Грачонок" тимчасово перебувають у Південній бухті, глибше в акваторії міста.

Партизани зауважили, що формально це подається як "планові роботи" або "ремонт", проте фактично відбувається розсіювання техніки та спроби приховати її.

"Російське командування побоюється втрати протидиверсійних катерів у результаті атак українських морських та повітряних дронів, тому прагне тримати їх подалі від вразливих ділянок", — повідомили в "АТЕШ".