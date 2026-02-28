Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Через обстріли РФ на Харківщині постраждали семеро цивільних

Пошкоджені будинки та авто.

наслідки удару РФ на Харківщині
Фото: ДСНС

Протягом минулої доби російські окупанти атакували місто Харків та 19 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів поранені семеро цивільних, серед них діти.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У с. Великі Хутори Шевченківської громади постраждав 54-річний чоловік, у с. Іскра, Ізюмської громади – 36-річний чоловік.

Також через обстріли РФ у с. Верхня Роганка Вільхівської громади поранень зазнали 67-річний чоловік, 54-річна та 24-річна жінки, 9-річна дівчинка та 4-річний хлопчик.

Ворог атакував Новобаварський, Основ’янський, Шевченківський та Салтівський райони Харкова та застосовував різні види озброєння: ракети, КАБи та БпЛА.

Унаслідок ворожих атак у Харкові та населених пунктах області пошкоджені будинки, інфраструктура та авто.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв за добу 131 людину, а від початку роботи в пункті зареєстровано 20 732 особи.

