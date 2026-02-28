Через обстріли РФ на Харківщині постраждали семеро цивільних

Протягом минулої доби російські окупанти атакували місто Харків та 19 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів поранені семеро цивільних, серед них діти.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У с. Великі Хутори Шевченківської громади постраждав 54-річний чоловік, у с. Іскра, Ізюмської громади – 36-річний чоловік.

Також через обстріли РФ у с. Верхня Роганка Вільхівської громади поранень зазнали 67-річний чоловік, 54-річна та 24-річна жінки, 9-річна дівчинка та 4-річний хлопчик.

Ворог атакував Новобаварський, Основ’янський, Шевченківський та Салтівський райони Харкова та застосовував різні види озброєння: ракети, КАБи та БпЛА.

Унаслідок ворожих атак у Харкові та населених пунктах області пошкоджені будинки, інфраструктура та авто.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв за добу 131 людину, а від початку роботи в пункті зареєстровано 20 732 особи.