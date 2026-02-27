СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Суспільство Війна

Росіяни атакували безпілотниками Верхню Роганку на Харківщині, є постраждалі

Унаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро людей, серед них – діти.

наслідки російського обстрілу
Фото: Поліція Харківської області

Російські війська атакували дронами село Верхня Роганка Харківського району. Унаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, з них двоє – діти.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"На Харківщині від ворожого удару постраждали п’ятеро людей, серед яких двоє дітей: поліція документує наслідки воєнного злочину", – ідеться у повідомленні

Військові РФ здійснили обстріл із застосування БпЛА по селу Верхня Роганка у Харківському районі.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа у приватному будинку. Постраждали п’ятеро людей, серед яких 4-річний хлопчик та 9-річна дівчина. У дітей гостра реакція на стрес.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції. Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

﻿
