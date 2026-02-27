У ЄС позитивно оцінили намір Орбана відправити місію на нафтопровід «Дружба»

Європейська комісія схвально прийняла ініціативу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана направити моніторингову місію в Україну для перевірки стану нафтопроводу «Дружба», передає «Європейська правда».

У Брюсселі вважають позитивним кроком готовність угорської сторони прийняти висновки цієї перевірки, заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

За словами Ітконен, наразі Єврокомісія перебуває у контакті з українською владою, щоб визначити формат проведення цієї місії. У Брюсселі наголосили, що працюють з державами-членами ЄС для забезпечення безпеки постачання енергоресурсів та очікують від усіх лідерів дотримання взятих на себе зобов'язань.

Речниця Єврокомісії також нагадала, що переривання постачання нафти до Угорщини та Словаччини було спричинене російською атакою на нафтоперекачувальну станцію трубопроводу «Дружба» 27 січня.

Що відомо про зупинку нафтопроводу «Дружба»