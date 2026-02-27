У ЄС позитивно оцінили намір Орбана відправити місію на нафтопровід «Дружба»

Європейська комісія схвально прийняла ініціативу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана направити моніторингову місію в Україну для перевірки стану нафтопроводу «Дружба», передає «Європейська правда».
У Брюсселі вважають позитивним кроком готовність угорської сторони прийняти висновки цієї перевірки, заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.
За словами Ітконен, наразі Єврокомісія перебуває у контакті з українською владою, щоб визначити формат проведення цієї місії. У Брюсселі наголосили, що працюють з державами-членами ЄС для забезпечення безпеки постачання енергоресурсів та очікують від усіх лідерів дотримання взятих на себе зобов'язань.
Речниця Єврокомісії також нагадала, що переривання постачання нафти до Угорщини та Словаччини було спричинене російською атакою на нафтоперекачувальну станцію трубопроводу «Дружба» 27 січня.
Що відомо про зупинку нафтопроводу «Дружба»
- Єврокомісія раніше підтвердила, що руйнування нафтопроводу було спричинене атаками безпілотників з боку Росії. У результаті ключовий маршрут транспортування роснафти через Україну було заблоковано.
- Єврокомісія також заявляє, що призупинення транзиту не створює негайних ризиків для Будапешта і Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.
- Угорщина навіть призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти «Дружбою» і заблокувала 90-мільярдну допомогу ЄС.
- Європейська комісія вирішила скликати термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки.
- Тим часом представництво України при ЄС надіслало Єврокомісії листа, в якому пропонує використати для транспортування нафти трубопровід «Одеса – Броди» замість пошкодженої в результаті російського удару «Дружби», допоки тривають ремонтні роботи.
- Словаччина, до речі, пригрозила, що припинить аварійні постачання електроенергії, але Укренерго заявляє, що це ніяк не вплине на ситуацію в Україні.
- До речі, Угорщина і Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід.
- Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявляв, що його держава готова сприяти забезпеченню енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини, але закликав країни відмовитися від імпорту російської нафти.
- Але тепер Хорватія таки вивчає можливість транспортування російської сирої нафти морем.