ГоловнаСвіт

Стармер опинився під тиском після приголомшливої перемоги "Зелених" на довиборах

Лейбористи посіли лише третє місце, пропустивши вперед правопопулістську партію Reform UK.

Стармер опинився під тиском після приголомшливої перемоги "Зелених" на довиборах
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер знову опинився під тиском після приголомшливої перемоги “Партії зелених” на додаткових виборах в окурзі Гортон та Дентон.

Про це повідомляє Financial Times.

Лейбористи посіли лише третє місце, пропустивши вперед правопопулістську партію Reform UK.

Лівоцентристські "Зелені" впевнено виграли ключові додаткові парламентські вибори в південно-східному Манчестері, здобувши 41% голосів у окрузі, який раніше вважався безпечним для лейбористів.

Поразка Лейбористської партії ще більше послаблює і без того скрутне становище прем'єр-міністра. Багато депутатів від Стармера тепер побоюються конкуренції з боку “Зелених” на своїх дільницях.

Анджела Рейнер, колишня віцепрем'єр-міністерка, яку вважають майбутньою суперницею Стармера, заявила, що такий результат має бути “тривожним сигналом”. Вона додала, що уряд має “діяти сміливіше”.

Кандидатка від “Зелених” Анна Спенсер здобула 14 980 голосів, забезпечивши партії першу в історії перемогу на довиборах.

Цей тріумф є підтвердженням стратегії Зака Поланскі, який очолює партію з минулого вересня. Стратегія спрямована на міських виборців, поєднуючи гасла боротьби з бідністю з різкою критикою кампанії Ізраїлю у Смузі Гази.

“Замість того, щоб працювати над гарним життям, ми працюємо над тим, щоб наповнити кишені мільярдерів. З нас викачують всі ресурси”, – сказала Спенсер у своїй переможній промові. 

Реформістська партія отримала 10 578 голосів, а Лейбористська партія – 9 364. Це майже вдвічі менше, ніж результат лейбористів на загальних виборах 2024 року, коли їхня перевага становила понад 13 тисяч голосів. 

﻿
