Ядерні переговори США та Ірану у Женеві завершилися "значним прогресом"

Зі Швейцарії процес перемовин переїде до Австрії.

Ядерні переговори США та Ірану у Женеві завершилися "значним прогресом"
Прапори США та Ірану

У швейцарській Женеві відбувся черговий раунд перемовин Сполучених Штатів та Ірану щодо вимог Вашингтона до Тегерана відмовитися від ядерної програми. 

Як пише BBC, міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді, який виступав як посередник на переговорах, заявив про досягнення сторонами "суттєвого прогресу". Так само позитивно відреагував на зустріч зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі, хоча й визнав, що за деякими пунктами між переговорними командами залишаються розбіжності.

Наступний раунд перемовин має відбутися вже менш ніж за тиждень. Зустрічі технічного характеру проходитимуть вже в австрійській столиці Відні.

США накопичили поблизу Ірану велике ударне угруповання, яке у випадку відмови ісламьскої республіки підписувати угоду здатне розпочати військову операцію. Президент Дональд Трамп неодноразово погрожував режиму аятоли обстрілами, стверджуючи, що не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю.

