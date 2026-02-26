Вони заявили, що хочуть присвятити решту свого життя навчанню вразливих африканців, "як уникнути таких скрутних ситуацій".

Міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква, який перебуває з візитом в Україні, зустрівся з двома громадянами Гани, які воювали на боці Росії і зараз утримуються в українському таборі військовополонених.

Про це Аблаква повідомив у соцмережі Х.

"Вчора ввечері мені було надано доступ до добре укріпленого охоронного табору, де утримуються військовополонені в Україні. Я дякую президенту Володимиру Зеленському та міністру закордонних справ Андрію Сибізі за задоволення мого прохання про відвідування двох ганських військовополонених", - написав він.

Аблаква зазначив, що громадяни "живі та здорові", а "їхні права, передбачені міжнародним правом, були гідно поважані українськими властями".

Фото: МЗС

"Я усвідомлюю, що моя прохання було досить незвичайним і, як мені повідомили, першим такого роду від африканського міністра закордонних справ. Тому я надзвичайно вдячний, що наше прохання не було відхилено, що підтверджує наші дружні двосторонні відносини. Цей значний жест додає мені впевненості, що наші переговори про їхнє звільнення будуть успішними", - зазначив міністр.

Аблаква також розповів, що бранці сказали йому, що "рішуче налаштовані стати борцями проти методів діяльності мереж торгівлі людьми і готові присвятити решту свого життя навчанню вразливих африканців, як уникнути таких скрутних ситуацій".

Фото: МЗС