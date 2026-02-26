Міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква, який перебуває з візитом в Україні, зустрівся з двома громадянами Гани, які воювали на боці Росії і зараз утримуються в українському таборі військовополонених.
Про це Аблаква повідомив у соцмережі Х.
"Вчора ввечері мені було надано доступ до добре укріпленого охоронного табору, де утримуються військовополонені в Україні. Я дякую президенту Володимиру Зеленському та міністру закордонних справ Андрію Сибізі за задоволення мого прохання про відвідування двох ганських військовополонених", - написав він.
Аблаква зазначив, що громадяни "живі та здорові", а "їхні права, передбачені міжнародним правом, були гідно поважані українськими властями".
"Я усвідомлюю, що моя прохання було досить незвичайним і, як мені повідомили, першим такого роду від африканського міністра закордонних справ. Тому я надзвичайно вдячний, що наше прохання не було відхилено, що підтверджує наші дружні двосторонні відносини. Цей значний жест додає мені впевненості, що наші переговори про їхнє звільнення будуть успішними", - зазначив міністр.
Аблаква також розповів, що бранці сказали йому, що "рішуче налаштовані стати борцями проти методів діяльності мереж торгівлі людьми і готові присвятити решту свого життя навчанню вразливих африканців, як уникнути таких скрутних ситуацій".
- Росія активно вербує громадян африканських країн для участі у війні проти України. За даними українського МЗС, у лавах російської армії воює понад 1 700–1 780 осіб із щонайменше 36 країн Африки