144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Голова МЗС Гани зустрівся з полоненими співгромадянами, які воювали на боці Росії

Вони заявили, що хочуть присвятити решту свого життя навчанню вразливих африканців, "як уникнути таких скрутних ситуацій".

Голова МЗС Гани зустрівся з полоненими
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква, який перебуває з візитом в Україні, зустрівся з двома громадянами Гани, які воювали на боці Росії і зараз утримуються в українському таборі військовополонених.

Про це Аблаква повідомив у соцмережі Х.

"Вчора ввечері мені було надано доступ до добре укріпленого охоронного табору, де утримуються військовополонені в Україні. Я дякую президенту Володимиру Зеленському та міністру закордонних справ Андрію Сибізі за задоволення мого прохання про відвідування двох ганських військовополонених", - написав він. 

Аблаква зазначив, що громадяни "живі та здорові", а "їхні права, передбачені міжнародним правом, були гідно поважані українськими властями".

Фото: МЗС

"Я усвідомлюю, що моя прохання було досить незвичайним і, як мені повідомили, першим такого роду від африканського міністра закордонних справ. Тому я надзвичайно вдячний, що наше прохання не було відхилено, що підтверджує наші дружні двосторонні відносини. Цей значний жест додає мені впевненості, що наші переговори про їхнє звільнення будуть успішними", - зазначив міністр. 

Аблаква також розповів, що бранці сказали йому, що "рішуче налаштовані стати борцями проти методів діяльності мереж торгівлі людьми і готові присвятити решту свого життя навчанню вразливих африканців, як уникнути таких скрутних ситуацій".

Фото: МЗС

  • Росія активно вербує громадян африканських країн для участі у війні проти України. За даними українського МЗС, у лавах російської армії воює понад 1 700–1 780 осіб із щонайменше 36 країн Африки
﻿
