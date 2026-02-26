Лідер КНДР пообіцяв розширити ядерний арсенал країни

Також Кім заяив про плани розробляти потужніші міжконтинентальні балістичні ракети та іншу зброю.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що зосередиться на розширенні ядерного арсеналу країни, а перспективи покращення відносин зі США повністю залежать від позиції Вашингтона.

Як пише Reuters, про це повідомило державне агентство KCNA.

За словами Кіма, "міжнародний статус" країни значно зріс після визначення ключових політичних цілей на наступні п’ять років.

"Твердою волею нашої партії є подальше розширення і зміцнення нашої національної ядерної сили та повна реалізація нашого статусу ядерної держави. Ми зосередимося на збільшенні кількості ядерної зброї та розширенні способів її застосування", – цитує Кіма KCNA.

За оцінками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Північна Корея вже має близько 50 ядерних боєголовок, володіє достатньою кількістю матеріалів для виробництва ще до 40 і прискорює виробництво розщеплюваних матеріалів.

Кім заявив про плани розробки потужніших міжконтинентальних балістичних ракет, зокрема таких, що можуть запускатися з-під води, систем ударів із використанням штучного інтелекту, безпілотників і зброї для ураження ворожих супутників.

Кім також сказав, що Північна Корея зберігає "найжорсткішу позицію" щодо американської політики. Аналітики зазначають, що слова Кіма свідчать про відмову від переговорів, якщо вони базуються на денуклеаризації, однак можливість діалогу залишається за умови зміни підходу Вашингтона.

Трамп планує відвідати Китай з 31 березня по 2 квітня, і деякі експерти не виключають можливість зустрічі з Кімом у цей період.

Водночас Кім назвав Південну Корею "найбільш ворожим ворогом" і відкинув можливість переговорів. Він заявив, що Пхеньян може "вдатися до довільних дій", якщо Південна Корея здійснюватиме "ворожі кроки", і додав, що "повний крах Південної Кореї не можна виключати".

Аналітики вважають ці заяви одними з найпряміших попереджень на адресу Сеула, з огляду на акцент на тактичній ядерній та звичайній зброї, спрямованій проти Південної Кореї.