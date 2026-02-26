У Німеччині знову напали на кондуктора потяга

Пасажир вдарив кондуктора поїзда далекого сполучення InterCity Express (ICE) до Берліна, повідомляє DW.

35-річна пасажирка показала недійсний квиток під час планової перевірки поїзда, а потім її попросили вийти з поїзда. Після цього вона напала на кондуктора, який відчув біль у животі. Через напад він скоротив зміну.

Проти нападника розпочато кримінальне провадження, зокрема за шахрайство, незаконне проникнення, напад та пошкодження майна.

Раніше смерть кондуктора поїзда в землі Рейнланд-Пфальц викликала дискусію щодо того, чи потрібні додаткові заходи безпеки в німецьких поїздах. На залізничника також напав пасажир під час перевірки квитків. Пізніше він помер від отриманих травм.

За офіційними даними національного залізничного оператора Deutsche Bahn (DB), у середньому у Німеччині щодня нападають на п’ятьох працівників залізниці, приблизно чотирьом погрожують.