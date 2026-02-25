У Німеччині затримали ймовірного вбивцю Андрія Портнова

За даними слідства, затриманий є саме тією особою, яка безпосередньо стріляла.

Національна поліція Іспанії повідомила про затримання в Німеччині чоловіка, якого підозрюють у вбивстві колишнього заступника голови Адміністрації президента України Андрія Портнова, повідомляє «Європейська правда».

Операцію проводили спільно агенти мадридської поліції та група спеціальних операцій німецького Федерального відомства кримінальної поліції. За даними слідства, затриманий є саме тією особою, яка безпосередньо здійснила постріли у Портнова.

Наразі видали європейський ордер на арешт підозрюваного, а в його помешканні проводять обшуки. Іспанська поліція продовжує розслідування для повного з'ясування обставин та мотивів злочину.

Торік 21 травня Андрія Портнова вбили у Мадриді біля воріт Американської школи.

Вищий суд Мадрида постановив не розкривати деталі справи щодо вбивства.

“Українська правда” повідомляла, що за кілька днів до вбивства Портнов був в Україні, де зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Хто такий Андрій Портнов