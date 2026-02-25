У Німеччині затримали ймовірного вбивцю Андрія Портнова

Національна поліція Іспанії повідомила про затримання в Німеччині чоловіка, якого підозрюють у вбивстві колишнього заступника голови Адміністрації президента України Андрія Портнова, повідомляє «Європейська правда».
Операцію проводили спільно агенти мадридської поліції та група спеціальних операцій німецького Федерального відомства кримінальної поліції. За даними слідства, затриманий є саме тією особою, яка безпосередньо здійснила постріли у Портнова.
Наразі видали європейський ордер на арешт підозрюваного, а в його помешканні проводять обшуки. Іспанська поліція продовжує розслідування для повного з'ясування обставин та мотивів злочину.
- Торік 21 травня Андрія Портнова вбили у Мадриді біля воріт Американської школи.
- Вищий суд Мадрида постановив не розкривати деталі справи щодо вбивства.
- “Українська правда” повідомляла, що за кілька днів до вбивства Портнов був в Україні, де зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.
Хто такий Андрій Портнов
- У 1993-1994 рр. працював юрисконсультом луганського ТОВ Юрліт Лтд. Потім неповні два роки – юристом АП Луганська нафтобаза. 1996-го очолював у Луганську юридичну фірму Укрінформправо.
- У січні 1997-го почав працювати у Києві у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР).
- З вересня 1997 по грудень 2001 року обіймав керівні посади ДКЦПФР: помічника голови, начальника управління корпоративних фінансів; помічника голови, керівника групи помічників та радників голови; начальник управління корпоративних фінансів.
- З січня 2002 по травень 2003 року - директор столичної юридичної фірми "Портнов та партнери", що спеціалізується на послугах у сфері інвестиційного бізнесу, корпоративного управління, приватизації та ринку цінних паперів. З ім'ям Портнова також пов'язують юридичну компанію "Корпоративні технології", серед клієнтів якої були структури фінансово-промислової групи "Приват", і засновником якої, як повідомлялося на Українській правді, на початковому етапі було "приватівське" підприємство "Промрезерв".
- У червні 2003 року Портнов повертається до ДКЦПФР і до липня 2004-го працює першим заступником виконавчого секретаря. З липня 2004 по липень 2005 року - Член Держкомісії.
- З липня 2005 року по квітень 2006р. знову займався адвокатською діяльністю.
- У 2006 році стає народним депутатом України V скликання від Блоку Юлії Тимошенко. На дострокових парламентських виборах 2007 року повторно проходить до парламенту за списком БЮТ. Увійшов до комітету ВР з питань правосуддя. 2008-го обрано заступником голови фракції БЮТ.
- Був членом ВО "Батьківщина". Керівник юридичного департаменту БЮТ.
- З травня 2009 року член Вищої ради юстиції (за квотою юридичних вузів).
- З квітня 2010 року – заступник голови Адміністрації президента України Сергія Льовочкіна – керівник Головного управління з питань судової реформи та судоустрою. 5 квітня 2011 р. у ході адмінреформи потрапив під скорочення штату і був переведений на посаду радника президента – керівника головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента (Віктора Януковича).
- 16 січня 2013 року указом президента Портнова було звільнено з посади керівника головного управління з питань судоустрою і того ж дня призначено радником глави держави. Коментуючи цю ротацію, голова АП Льовочкін заявив, що Портнов займатиметься всім коло питань реформування правоохоронних органів та органів юстиції.
- 24 січня 2014-го президент Янукович своїм указом звільнив Портнова з посади радника президента та призначив першим заступником глави Адміністрації президента України (головою Адміністрації було призначено Андрія Клюєва). На цій посаді Портнов змінив Ірину Акімову.
- 26 лютого 2014 р. указом в.о. президента України Олександра Турчинова звільнено з посади першого заступника глави Адміністрації президента.
- У 2014 році разом із цивільною дружиною Анастасією Валяєвою виїхав у Росію. Згодом переїхав до Відня, займався адвокатською діяльністю. З 27 серпня до 5 жовтня 2018 року керував проросійським телеканалом NewsOne, отримавши від Володимира Мураєва (батька Євгена Мураєва) 100 % акцій каналу.
- 6 березня 2014 року Євросоюз і Канада оголосили, що Портнов числиться у списках високопосадовців, проти яких вводяться фінансові санкції.
- 6 березня 2015 року з списку санкцій Євросоюзу прибрали імена Андрія Портнова, а також Олексія Азарова (сина Миколи Азарова), і колишніх керівників СБУ Олександра Якименка та Ігоря Калініна.
- У жовтні 2015 року Суд Європейського Союзу, розташований у Люксембурзі, ухвалив рішення у справі "Портнов проти Ради ЄС" на користь Портнова і визнав накладення санкцій незаконним.
- 19 травня 2019 року, напередодні другого туру президентських виборів, Портнов повернувся до України.
- 21 травня ДБР розпочало розслідування проти п'ятого президента Петра Порошенка за заявою Портнова. 27 травня Портнов заявив, що подав четверту заяву з проханням відкрити кримінальне провадження проти Петра Порошенка.
- У червні 2019 року відновився професором в університеті Шевченка на кафедрі конституційного права юридичного факультету. 20 червня студенти університету Шевченка влаштували акцію проти відновлення Портнова. На акції директор університету Леонід Губерський зачитав у присутності студентів і представників преси наказ про відміну попереднього наказу про призначення Андрія Портнова.
- 15 січня 2020 року Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким визнав, що Андрій Портнов проживав останні 5 років на території України, незважаючи на те, що 22 лютого 2014 року Портнов виїхав з України і повернувся лише 19 травня 2019 року.
- 9 грудня 2021 року Мінфін США вніс Андрія Портнова та його благодійний фонд до списку санкцій.
- За повідомленням проєкту «Схеми: корупція в деталях» 3 червня 2022 року, під час повномасштабного вторгнення РФ Портнов втік із України через Закарпатську область. За припущенням Сергія Стерненка він скористався допомогою заступника голови Офісу Президента України Олега Татарова. Син Портнова покинув Україну 23 березня 2022 року: виїхав як волонтер по гуманітарну допомогу.