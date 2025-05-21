У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)

На нього напали в заможному районі Мадрида Посуело.

У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова.

Про це із посиланням на джерела пише Reuters та іспанська радіостанція Cadena SER. За даними високопоставленого джерела LB.ua, його розстріляли.

У Портнова стріляли в середу вранці біля воріт Американської школи в заможному районі Мадрида Посуело, коли той відвів своїх дітей до школи.

Доповнення. За даними Cadena SER, він дістав чотири вогнепальні поранення в груди й одне у голову. Також тут пишуть, що біля воріт школи його чекав невідомий на мотоциклі. Коли Портнов під'їхав, чоловік відкрив по ньому вогонь, а потім зник.

Поліція отримала повідомлення про стрілянину о 9:15 ранку (07:15 за Гринвічем) за місцевим часом.

Хто такий Портнов