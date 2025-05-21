У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)

У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова.
Про це із посиланням на джерела пише Reuters та іспанська радіостанція Cadena SER. За даними високопоставленого джерела LB.ua, його розстріляли.
У Портнова стріляли в середу вранці біля воріт Американської школи в заможному районі Мадрида Посуело, коли той відвів своїх дітей до школи.
Доповнення. За даними Cadena SER, він дістав чотири вогнепальні поранення в груди й одне у голову. Також тут пишуть, що біля воріт школи його чекав невідомий на мотоциклі. Коли Портнов під'їхав, чоловік відкрив по ньому вогонь, а потім зник.
Поліція отримала повідомлення про стрілянину о 9:15 ранку (07:15 за Гринвічем) за місцевим часом.
Хто такий Портнов
- Портнов - уродженець Луганська.
- З 1997 року почав працювати у Києві у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР).
- З січня 2002 по травень 2003 року - директор столичної юридичної фірми "Портнов та партнери", що спеціалізується на послугах у сфері інвестиційного бізнесу, корпоративного управління, приватизації та ринку цінних паперів.
- У 2006 році став народним депутатом України V скликання від Блоку Юлії Тимошенко. На дострокових парламентських виборах 2007 року повторно пройшов до парламенту за списком БЮТ.
- З квітня 2010 року – заступник голови Адміністрації президента України Сергія Льовочкіна – керівник Головного управління з питань судової реформи та судоустрою. 5 квітня 2011 р. Під час адмінреформи потрапив під скорочення штату і був переведений на посаду радника президента – керівника головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента (Віктора Януковича).
- 16 січня 2013 року указом президента Портнова було звільнено з посади керівника головного управління з питань судоустрою і того ж дня призначено радником глави держави. Коментуючи цю ротацію, голова АП Льовочкін заявив, що Портнов займатиметься всім коло питань реформування правоохоронних органів та органів юстиції.
- 24 січня 2014-го президент Янукович своїм указом звільнив Портнова з посади радника президента та призначив першим заступником глави Адміністрації президента України 26 лютого 2014 р. указом в.о. президента України Олександра Турчинова звільнено з посади першого заступника глави Адміністрації президента.
- У 2014 році разом із цивільною дружиною Анастасією Валяєвою Портнов виїхав у Росію. Згодом переїхав до Відня, займався адвокатською діяльністю. З 27 серпня до 5 жовтня 2018 року керував проросійським телеканалом NewsOne, отримавши від Володимира Мураєва (батька Євгена Мураєва) 100 % акцій каналу.
- 6 березня 2014 року Євросоюз і Канада оголосили, що Портнов є у списках високопосадовців, проти яких вводяться фінансові санкції. Згодом зі списку санкцій Євросоюзу прибрали імена Андрія Портнова, а також Олексія Азарова (сина Миколи Азарова), і колишніх керівників СБУ Олександра Якименка та Ігоря Калініна.
- У жовтні 2015 року Суд Європейського Союзу, розташований у Люксембурзі, ухвалив рішення у справі "Портнов проти Ради ЄС" на користь Портнова і визнав накладення санкцій незаконним.
- 19 травня 2019 року, напередодні другого туру президентських виборів, Портнов повернувся до України.
- Того ж року ДБР розпочало розслідування проти п'ятого президента Петра Порошенка за заявою Портнова.
- 9 грудня 2021 року Мінфін США вніс Андрія Портнова та його благодійний фонд до списку санкцій.
- 3 червня 2022 року, під час повномасштабного вторгнення РФ, Портнов втік із України через Закарпатську область. За припущенням активіста Сергія Стерненка, політик скористався допомогою заступника голови Офісу Президента України Олега Татарова. Син Портнова покинув Україну 23 березня 2022 року: виїхав як волонтер по гуманітарну допомогу.