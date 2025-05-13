У Мексиці знову застрелили кандидатку в мери і ще трьох людей

У мексиканському штаті Веракрус застрелили кандидатку на посаду мера міста Тексістепек Єсенію Лару Гутьєррес.
Про це повідомляє CNN.
Стрілянина сталася під час публічного заходу, який транслювався у прямому ефірі у фейсбуці. Внаслідок атаки загинули ще троє людей та троє поранені.
"Те, що почалося як святкова передвиборча хода, швидко перетворилося на сцену терору. Натовп посміхався та скандував, коли раптово пролунали постріли", - йдеться у повідомленні.
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум підтвердила напад і сказала, що поки не має інформації про його мотиви. Вона додала, що її уряд координує свої дії, зокрема з міністром безпеки, а також з усіма іншими службами протягом цього виборчого періоду у Веракрусі та Дуранго.
- Напади на політиків є частим явищем під час виборчих кампаній у Мексиці. Так, минулого року в країні зафіксовано рекордну кількість жертв політично-кримінального насильства: правозахисна організація Data Cívica повідомила про 661 напад.
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