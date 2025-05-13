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У Мексиці знову застрелили кандидатку в мери і ще трьох людей

Напад стався під час публічного заходу, ще трьох людей поранено.

У Мексиці знову застрелили кандидатку в мери і ще трьох людей
Ілюстративне фото
Фото: radio.vesti.ru

У мексиканському штаті Веракрус застрелили кандидатку на посаду мера міста Тексістепек Єсенію Лару Гутьєррес.

Про це повідомляє CNN.

Стрілянина сталася під час публічного заходу, який транслювався у прямому ефірі у фейсбуці. Внаслідок атаки загинули ще троє людей та троє поранені.

"Те, що почалося як святкова передвиборча хода, швидко перетворилося на сцену терору. Натовп посміхався та скандував, коли раптово пролунали постріли", - йдеться у повідомленні. 

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум підтвердила напад і сказала, що поки не має інформації про його мотиви. Вона додала, що її уряд координує свої дії, зокрема з міністром безпеки, а також з усіма іншими службами протягом цього виборчого періоду у Веракрусі та Дуранго. 

  • Напади на політиків є частим явищем під час виборчих кампаній у Мексиці. Так, минулого року в країні зафіксовано рекордну кількість жертв політично-кримінального насильства: правозахисна організація Data Cívica повідомила про 661 напад
  • У травні 2024 року  вбили кандидата на пост мера міста Коюка де Бенітес Хосе Альфредо Кабреру Баррієнтоса. 
  • У травні минулого року року в штаті Герреро під час передвиборчого мітингу було вбито кандидата в мери. Через кілька днів застрелили мера міста Котія в штаті Мічоакан, коли жінка поверталася додому зі спортзалу. 
  • У жовтні вбили новообраного мера Чильпансінго менш ніж за тиждень після вступу на посаду. 
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