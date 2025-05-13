У Мексиці знову застрелили кандидатку в мери і ще трьох людей

У мексиканському штаті Веракрус застрелили кандидатку на посаду мера міста Тексістепек Єсенію Лару Гутьєррес.

Про це повідомляє CNN.

Стрілянина сталася під час публічного заходу, який транслювався у прямому ефірі у фейсбуці. Внаслідок атаки загинули ще троє людей та троє поранені.

"Те, що почалося як святкова передвиборча хода, швидко перетворилося на сцену терору. Натовп посміхався та скандував, коли раптово пролунали постріли", - йдеться у повідомленні.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум підтвердила напад і сказала, що поки не має інформації про його мотиви. Вона додала, що її уряд координує свої дії, зокрема з міністром безпеки, а також з усіма іншими службами протягом цього виборчого періоду у Веракрусі та Дуранго.