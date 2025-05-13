В Албанії чинний прем'єр Еді Рама здобуває перемогу на виборах

Згідно з результатами попереднього підрахунку голосів, перемогу на парламентських виборах в Албанії впевнено здобуває керівна Соціалістична партія під проводом чинного прем'єра Еді Рами.

Як пише The Guardian, політсила має 53% голосів, в той час як опозиційна Демократична партія Салі Беріши отримала лише 34%. Остаточні дані можуть відрізнятися, але підсумковий успіх соціалістів практично не викликає сумнівів.

Це означає, що Рама стане прем'єр-міністром вже четвертий термін поспіль - раніше жоден очільник уряду не був при владі так довго.

Запорукою перемоги для керівної партії став її проєвропейський курс: Рама обіцяє, що Албанія стане членом Євросоюзу упродовж наступних 5 років. 83% албанців підтримують євроінтеграцію, що є найбільшим показником серед країн Балкан, які ще не стали членами ЄС.