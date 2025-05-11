У Канаді одна з кандидаток перемогла на виборах із перевагою в один голос

Наразі Ліберальна партія виборола 170 місць у парламенті, що лише на два менше, ніж необхідно їй для отримання більшості.

У Канаді повторний підрахунок голосів у федеральному виборчому окрузі Теребонне в передмісті Монреаля визначив переможницю парламентських виборів із перевагою в один голос.

Про це свідчать оновлені дані Виборчої комісії, передає Укрінформ.

Кандидатка від Ліберальної парті Татьяна Огусте здобула в цьому окрузі 23 352 голоси, а її конкурентка із Квебецького блоку Наталі Сінклер-Десгань - 23 351.

Наразі Ліберальна партія виборола 170 місць у парламенті, що лише на два менше, ніж необхідно їй для отримання більшості.

Минулого тижня виборча комісія Канади оголосила про перерахунок голосів у цьому окрузі, оскільки різниця між результатами двох кандидаток склала менш як 0,1%. Наразі триває судовий перерахунок голосів ще у трьох виборчих округах.

На початку року Джастін Трюдо оголосив про свою відставку з посади премʼєр-міністра Канади і очільника Ліберальної партії. Відбулися внутрішньопартійні вибори, переможцем яких став Марк Карні. Наприкінці минулого місяця з його ініціативи у Канаді були оголошені дострокові вибори.